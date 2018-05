Festival goleador del Real Madrid ante Osasuna en el regreso de Cristiano

Cinco minutos. Eso fue lo que tardó Cristiano en estrenar su casillero de goles en la presente Liga. Eso fue lo que tardó el Real Madrid en empezar la goleada ante un peleón Osasuna que poco pudo hacer ante la eficacia madridista en el Santiago Bernabéu. Los blancos golearon a los rojillos por 5-2 y siguen sumando por victorias todos sus partidos de la presente Liga, con un pleno y con un nueve de nueve en puntos.

Y es que todo salió a pedir de boca para los de Zidane. Muchos ni siquiera se habrían sentado en sus respectivos asientos cuando Bale encendió la locomotora en la derecha para ponerle el cuero a Cristiano y que este dijera un 'aquí estoy yo' en su debut con la blanca en la presente temporada. Osasuna ni tan siquiera se había asentado en el campo cuando ya le había caído el primero.

Cuando ya se había encontrado con el 1-0 en contra. Los rojillos no se rindieron eso sí, pero no era el día. Era el día del poder madridista en ataque, que no con el balón. A la contra, el Real Madrid avisaba a un Osasuna que tuvo incluso un tiro al larguero de Unai García. Pero lo que pudo ser el 1-1 se convirtió en el 3-0 cuando Danilo y Ramos hicieron dos goles casi seguidos para dejar sentenciado el duelo antes del descanso.

A los quince minutos del segundo el Real Madrid ya ganaba 5-0 gracias a Ramos y a Modric. Quizá por la gran ventaja, por el calor o por el cansancio, o porque la Champions está a la vuelta de la esquina, los madridistas dejaron a Osasuna tomar el mando y los rojillos hicieron justicia a su serio partido en el Bernabéu. Primero con Oriol Riera, que anotó nada más hacerlo Modric, y luego con un golazo de Unai García. Podrían haber sido tres, pero Fernández Borbalán, árbitro del partido, pitó penalti en un gol legal de Osasuna en vez de dar a ventaja y Casilla paró la pena máxima.

Tampoco habría cambiado mucho la historia de un partido en el que el Real Madrid tiró de grandeza y de superioridad ante un recién ascendido que sigue teniendo mucho que mejorar y muchas tablas que encontrar. Las noticias no pueden ser más positivas para los blancos ante Osasuna, con victoria, con goleada y con un Cristiano Ronaldo que sigue teniendo la pólvora al máximo.