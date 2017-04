Luis Enrique: "¿El derbi? ¿A qué hora es? Lo veré si no duermo la siesta"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que no sabe si verá el derbi entre Real Madrid y Atlético y que dependerá de si está o no echando la siesta en ese momento.

"¿A qué hora es? Si no me duermo la siesta, veré el derbi. Que también puede ser. Así uno no sufre…", explicó Luis Enrique.

"¿Si le doy algún consejo a Simeone? No estoy yo para dar recomendaciones", continúo el asturiano.

Así, dejó claro que no es importante que el Real Madrid-Atlético de Madrid se juegue antes, aunque sí que puedan dejarse puntos.

"Independientemente de nuestro resultado, que es lo más importante, es importante que los rivales se vaya dejando puntos. Si es antes o después da lo mismo. Lo importante es que ganemos los tres puntos, si no el resto son anécdotas", apuntó.

"Le doy al Atlético las mismas posibilidades que al Real Madrid. Son derbis, partidos especiales, los dos necesitan los puntos. Quizá el porcentaje de campo pueda tener influencia pero estos años se ha visto que se han podido resolver a favor del visitante. Será un partido interesante", comentó sobre el derbi del Bernabéu.

Luis Enrique ve a su equipo, de todos modos, "capacitado" para ganar los partidos que quedan.

"Pero también hay dos equipos capacitados. Es una trampa muy peligrosa y si miras las estadísticas es muy difícil ganar ese números de partidos en Liga. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, o los que sean. Va a ser difícil y tiene su dificultad, y como hay muchas cosas a distraerse nos centramos en el Málaga, para afrontar el partido al cien por cien de motivación", se sinceró.

Sobre el Málaga, Luis Enrique fue muy claro: "Es un equipo que ha cambiado de entrenador con lo que eso significa. Míchel ha tenido poco tiempo para trabajar con su plantilla, pero en Gijón han conquistado tres puntos muy importantes. Contra el Málaga en el Camp Nou siempre hemos tenido dificultades. Será una dura prueba para ver si podemos seguir peleando por la Liga".