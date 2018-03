Lopetegui trata de frenar la euforia: "El Mundial no ha empezado todavía"

El seleccionador nacional Julen Lopetegui subrayó tras la contundente victoria por 6-1 ante una potencia como Argentina que no se va a "pelear con nadie que tenga ilusión" en relación a la euforia que se pueda desatar tras este resultado, y resaltó una vez más "el gran rendimiento" que les da Isco cada vez que juega y su satisfacción por el rendimiento de los tres '9' que ha usado.

"Después del partido se les da la enhorabuena y las gracias y se les dice la realidad y que el Mundial no ha empezado todavía. La euforia la podemos controlar, no me voy a pelear con nadie que tenga ilusión, otra cosa es cómo gestionemos esas cosas internas, pero lo demás se lo han ganado los chicos. Sabemos perfectamente dónde estamos", admitió Lopetegui en rueda de prensa tras el partido.

El guipuzcoano cree que el "partido arrancó parejo" y que es "totalmente diferente un amistoso a un partido de un Mundial".

"Por esto no me deja totalmente satisfecho, el Mundial no ha empezado todavía y necesitamos tener certezas", advirtió el técnico.

Sobre Isco, insistió en que no va a "descubrir nada del gusto" que le produce tener a Isco, gran protagonista con un 'hat-trick' y que con la selección siempre da "un gran rendimiento".

"Estoy contento de que sea feliz, la confianza no se la doy yo, se la da el jugador", expresó, dejando claro que no iba a "opinar" sobre si Zinédine Zidane debería poner más al malagueño.

"Sería un metepatas si dijera algo de un colega", remarcó.

Lopetegui también se mostró "contento con el rendimiento" de los tres delanteros utilizados.

"Lógicamente los tres dan cosas diferentes y tenemos que intentar buscar en cada momento lo que el equipo necesita", apuntó, recalcando que tiene "plena confianza en todos los jugadores que vienen" y que querían "ver" en este partido a Iago Aspas.

Finalmente, el seleccionador recordó que todos los entrenadores aspiran "a que sus equipos manejen todos los registros del juego" y que una de sus misiones es "buscar soluciones" a los problemas que les ponen los rivales.

En este sentido, calificó de "fantástico" el balón que David de Gea le puso a Iago Aspas en uno de los goles.