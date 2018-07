Las 'perlas' de Luis Enrique en rueda de prensa: "La única norma que conozco... es Norma Duval"

NUEVO SELECCIONADOR ESPAÑOL

"Me va la adversidad, soy así de gilipollas". Así se definía Luis Enrique en su etapa como técnico del Barça. El flamante seleccionador de España jugó cinco años en el Madrid y ocho en el Barcelona: "Cataluña está muy adelantada a España en general". La prensa, jamás le ha hecho gracia: "A quien no le guste mi estilo, me importa un bledo". Repasamos sus 'mejores' frases.