La renovación de Leo Messi, pendiente del 'procés': quiere jugar Liga y Champions

SEGÚN PUBLICA INTERVIÚ

La crisis catalana podría estar detrás del retraso de la renovación de Messi por el FC Barcelona. Según publica Interviú, el jugador está esperando a ver qué pasa para decidir si sigue o no. El club anunció en julio que ya estaba hecho, pero a día de hoy todavía no se ha firmado. Y es que la prioridad de Messi sería jugar en la Liga española y en la Champions League; si no se oficializa esa renovación, Leo podría negociar con cualquier club a partir de enero y marcharse gratis.