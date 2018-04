Koke: "Es una pena que Torres no pueda acabar su carrera en el Atlético"

"Fernando es, si no el emblema del Atlético, uno de ellos. Es una pena que no pueda acabar su carrera en el Atlético. Él siempre ha dado todo por el club y no hay que reprocharle nada", señaló el centrocampista rojiblanco en un acto publicitario en Madrid.

Koke comentó que entiende que su compañero "quiere seguir jugando" y hay que respetar su decisión. "Su decisión es jugar en otro club la temporada que viene, aunque no sabemos cual, hay que respetarla y apoyarle en todo lo que quiera", añadió.

El centrocampista rojiblanco reconoció que la decisión anunciada ayer por Torres fue "una sorpresa para todos". "Es cierto que no está jugando todo lo que él quisiera y yo creo que si él ha tomado esa decisión es porque la tenía tomada hace tiempo y para él ha sido el mejor momento para decirlo. Va a seguir trabajando, le quedan muchos partidos hasta final de temporada y cuando no esté será un aficionado más que querrá lo mejor para el Atlético de Madrid", añadió.

Preguntado por si la relación de Fernando Torres con el entrenador del Atlético, el argentino Diego Pablo Simeone, pudo haber sido el detonante de la decisión, Koke negó que entre ellos hubiera una mala relación. "Fernando siempre ha sido un diez como profesional, no ha cuestionado a nadie, no hay que reprochar nada ni a Fernando ni al míster, no ha tenido mala relación, sino una relación profesional", sentenció.

En cuanto a si debería haber tenido más oportunidades de jugar esta temporada, el mediocentro dijo que esa pregunta no es para él, sino para el técnico. "No es una pregunta para mí, es decisión del entrenador que ve conveniente poner a once, hay veces que juegas y veces que no, es decisión del entrenador", explicó Koke.

También fue preguntado el vallecano sobre el comentario de su compañero de que hubo cosas en su relación con el club que no se hicieron de la mejor manera: "No lo sé, pregúntaselo a él. Si él lo ha dicho será por algo a lo mejor, te tendría que responder él", respondió. En cuanto al escenario elegido por Torres para anunciar la decisión, un acto con un patrocinador en lugar de un acto del club, Koke recordó que el delantero tiene "muchísimo peso en el Atlético" y si él ha querido decirlo en ese momento "hay que respetarle".

"Fernando puede hacer lo que le apetezca, al final ha dado tanto a este club que todo lo que haga se le va a respetar. Si decidió que la manera mejor de decirlo era un acto publicitario no pasa nada, se le respeta, ojalá pueda ganar un título", dijo. "Apoyarle en todo lo que queda esta temporada, ojalá gane un título con el Atlético de Madrid.

Es su decisión y hay que respetarla por todo lo que es para el Atlético de Madrid", agregó. Para Koke, sin Fernando Torres el Atlético pierde "su emblema". "Fernando lo ha sido todo y su marcha se va a notar mucho en el vestuario, como profesional es un 10 y como persona es un 100 o un 1.000.

El primer día que llegó yo estaba incluso nervioso porque venía Fernando Torres al vestuario", manifestó el canterano rojiblanco. "El Atlético pierde muchísimo sin Fernando Torres pero va a seguir animándonos desde donde esté y seguro que en el futuro estará sentado en el Wanda Metropolitano", añadió. Las seis semanas que restan de temporada, con la posibilidad de ganar el título de la Liga Europa cobrarán especial relevancia por poder convertir ese título como el primero de Torres con el Atlético.

"Siempre queremos ganar, también como aficionado. Todos los aficionados del Atlético quieren que Fernando Torres gane un título con su equipo. Tiene la misma importancia que antes, pero ahora es un poco más especial porque la temporada que viene no estará y ojalá levante un título con el Atlético", deseó Koke.

El centrocampista aseguró que en el entrenamiento de este martes, el primero tras conocerse la decisión del '9' rojiblanco, no comentaron nada y fue un día normal. "No hemos comentado nada, tan normales como siempre. Ha venido a trabajar, como todos", finalizó Koke, que atendió a los medios en un acto de la marca de champú H&S.