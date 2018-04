Koke: "¿Comparaciones Xavi? Él es él y Koke es Koke"

El centrocampista de la selección española y del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, 'Koke', reconoce que los jugadores "siempre" están "acostumbrados" las comparaciones y admitió, en la suya con Xavi Hernández, que este logró cosas "muy difíciles de conseguir" y que él tiene su propio estilo.

"Al final siempre estamos acostumbrados a comparar a los jugadores. Yo estaba en un buen momento e iba pisando fuerte desde abajo. También hubo rumores del Barcelona, de ahí que la gente me comparara con él como el nuevo Xavi pero él es él y ha hecho muchísimas cosas, muy difíciles de conseguir y Koke es Koke", declaró el centrocampista del Atlético de Madrid.

El mediocentro, que será, con muchas probabilidades, de la partida en Rusia, afirmó sentirse ilusionado por el inicio del campeonato y bromeó si tuviera que elegir a día de hoy a un jugador para llevarse a Rusia. "El Mundial es una cita muy importante y lo afronto con mucha ilusión, así es como se lleva mejor este tipo de eventos. Si tuviera que llevarme a un jugador al Mundial hoy me llevaría a mí mismo", señaló.

El vallecano dio el nombre de algunas de las selecciones favoritas para conquistar el título el próximo 15 de julio en Moscú. "Hay grandísimas selecciones. Está Alemania, Brasil y también Argentina e Inglaterra. Son muy fuertes y cuentan con jugadores de un grandísimo nivel, pero en este tipo de competiciones hay que cuidar todo tipo de detalles. Si estás en el Mundial es porque has hecho muy bien las cosas y cualquier equipo te puede ganar", indicó.

Sobre esta edición de la Champions, Koke apuntó que la presencia del Real Madrid en la final del 26 de mayor de la Liga de Campeones no afectaría en la concentración del equipo. "Daría mucha confianza a los jugadores convocados. Llegar a la final de la Champions es lo máximo que se puede hacer con un club", sentenció.

"Yo nací del Atleti, nadie te hace serlo, creo que lo naces. Probablemente, si no hubiera sido futbolista me hubiera dedicado a algo relacionado con el fútbol, como ser entrenador. El fútbol es mi vida, he tenido la oportunidad de ser futbolista y soy muy feliz por ello", afirmó.

El centrocampista, criado en Vallecas, se sintió muy orgulloso de su evolución en el conjunto rojiblanco, visible desde hace años. "Estoy muy orgulloso de todo lo que me está pasando, jugaba en el barrio en el cemento con los amigos, en unos años pasé a jugar en campos de tierra con la camiseta del Atlético de Madrid y a raíz de ahí ya empecé a jugar en campos de hierba artificial y césped natural. Ahora mismo estoy muy orgulloso del trabajo que llevo realizado hasta el momento", señaló.

El canterano rojiblanco se siente sorprendido por el anuncio de Fernando Torres, que dejará el club a final de temporada. "No lo esperábamos, pero es su decisión y hay que respetarla. Todavía queda un mes y medio de competición y bastantes partidos por delante para que juegue con la camiseta de su Atlético y ojalá podamos ganar un título para que pueda celebrarlo con el equipo de su vida", manifestó.

Por su parte, el vallecano aún ve lejos el día de dejar el club y el momento de su retirada. "Espero que eso sea dentro de mucho tiempo, no imagino ese día y tampoco lo quiero imaginar", añadió el fubolista colchonero.

"Tengo contrato hasta 2024 y lo pienso cumplir. Siempre he dicho que quiero acabar mi carrera en el Atlético de Madrid, pero nunca se sabe. El fútbol de hoy en día nunca te asegura dónde puedes estar porque si no estás al nivel o pasa cualquier circunstancia no puedes estar en tu club. Por parte del míster no lo sé, él tiene contrato con el equipo e imagino que lo querrá cumplir", afirmó sobre su futuro y el de Diego Pablo Simeone.