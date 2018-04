Juanfran: "Voy a seguir en el Atlético, sólo falta la firma"

Juanfran Torres, defensa del Atlético de Madrid, confirmó tras la victoria en la Liga Europa frente al Sporting de Portugal que va a "seguir" en el equipo rojiblanco la próxima temporada, explicó que "sólo falta la firma" para su renovación y remarcó que está "muy contento" por este hecho.

¿Tienes el futuro claro para la próxima temporada? Le preguntaron en la zona mixta del estadio Wanda Metropolitano. "Sí. Muy claro. Voy a seguir en el Atlético de Madrid y sólo falta la firma, que se va a hacer en breve, pero voy a seguir en el Atlético de Madrid y muy contento, la verdad", respondió el lateral rojiblanco.

Juanfran volvió a la titularidad en la banda derecha, en la que fue baja Sime Vrsaljko por unas molestias musculares. "Yo creo en el compromiso de todos mis compañeros y pienso que ahora Sime está con molestias, si le duele es porque no puede estar, y el entrenador es el que decide. Ya sabéis como soy. Cuando me toca a mí me voy a dejar la vida por todo lo que es el equipo y por lo que decida el entrenador, que no va a tener ningún problema conmigo", declaró.

Del partido frente al Sporting, en los cuartos de final de la Liga Europa, Juanfran consideró el 2-0 como "un gran resultado" para el encuentro de vuelta en Lisboa: "El equipo ha hecho un gran trabajo contra el Sporting, que tiene grandes jugadores y un gran entrenador. No es fácil hoy en día ganar a ningún equipo y menos a equipos tan preparados como el Sporting".

"Tenemos que hacer un gran partido allí. Está claro que ellos metiendo un gol se meten en el partido. Nosotros vamos a ir allí con la misma mentalidad de siempre de ganar. El 2-0 es muy buen resultado, pero allí vamos a tener que trabajar, sufrir y estar metidos desde el principio para no tener problemas", dijo.

También fue preguntado por la polémica sobre el actual escudo, una vez que un sector de la afición reclama la vuelta al emblema de las temporadas anteriores. "A nuestra gente la quiero mucho. Hay muchas opiniones. Es normal. Hay gente que le va a gustar más y gente que le va a gustar menos, pero eso no nos tiene que desunir".

"Todo lo contrario. Nos tiene que hacer más fuertes. Estoy convencido de que el club siempre va a hacer lo mejor para su gente y que su gente se lo va a devolver con cariño. Hay muchas opiniones, hay que respetarlas todas y estar más unidos que nunca, porque necesitamos a nuestra gente con nosotros y sé que lo va a estar", añadió.