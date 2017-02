Joan Gaspart: "Que el Madrid no se invente ahora historias de lavabos para la final de Copa"

Joan Gaspart pide al Real Madrid "que diga públicamente que no quiere ceder el Santiago Bernabéu Bernabéu para la final de Copa". "Que el Madrid tenga narices de escribir una carta a la Federación, que lo diga", afirma Gaspart en una radio nacional.

El expresidente del Barça y ahora vicepresidente de la Federación también carga contra Florentino: "Si lo que le preocupa es que salte al campo o monte el show como la última vez que ganamos la Copa en el Bernabéu, que esté tranquilo, que sigo siendo forofo pero no soy tan animal como antes".

"Que el Madrid lo diga a través de una carta dirigida a la Federación y que ponga: "Señores de la Federación, antes de que nos lo soliciten, no nos lo pidan porque no queremos esta gran fiesta del fútbol español, pero que no se inventen historias de lavabos".