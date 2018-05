Griezmann, Mbappé y Pogba lideran la lista de Francia para el Mundial de Rusia

Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, Raphaël Varane, del Real Madrid, y Kylian Mbappé, del PSG, lideran la lista de convocados divulgada este jueves por el seleccionar francés, Didier Deschamps, para el Mundial de fútbol que comenzará en Rusia el próximo 14 de junio.

En la convocatoria de Deschamps también destacan los jugadores del Barcelona Samuel Umtiti y Ousmane Dembélé, el lateral zurdo del Atlético de Madrid Lucas Hernández y el medio centro del Sevilla Steven N'Zonzi. El seleccionador dejó fuera a Dimitri Payet, el medio creativo del Marsella que se lesionó este miércoles en la derrota de su equipo en la final de la Liga Europa ante el Atlético de Madrid.

La explicación de Deschamps sobre Payet

Francia, campeona del mundo en 1998 y séptima en el ránking FIFA, debutará en el grupo C el 16 de junio ante Australia (40º del mundo), luego se medirá a Perú (11º del mundo) el 21 y acabará la fase de grupos el 26 frente a Dinamarca (12º).

"Ha sido una elección meditada, que no agradará a algunos (...) pero he escogido también jugadores importantes para la vida del grupo", sostuvo Dechamps en el canal televisivo FT1, en el que anunció sus 23 elegidos. El delantero del Real Madrid Karim Benzema, fuera de las convocatorias desde finales de 2015 por su relación con un caso de chantaje a un colega, no figura ni siquiera en la lista de 11 suplentes.

Porteros: Lloris, Areola y Mandanda.

Defensas: Lucas Hernández, Kimpembe, Pavard, Rami, Sidibe, Umtiti y Varane

Centrocampistas: Kante, Matuidi, N'Zonzi, Pogba y Tolisso

Delanteros: Dembelé, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé y Thauvin