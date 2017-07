Griezmann: "Jugaré en el Atlético esta temporada y después ya veremos"

Antoine Griezmann concedió una entrevista a Four Four Two y habló sobre la decisión de quedarse en el Atlético y lo que puede deparar el futuro. El delantero dijo que los rumores sobre una llamada a Mourinho fueron "falsos" y que lo único que hizo fue "comunicar al club" que se quedaría.

Griezmann también desveló que permanecerá en el Atleti por la sanción de la FIFA. "Principalmente me quedo por la sanción de los fichajes. El Atlético me necesita ahora más que nunca, hubiera sido sucio irme así y sentí que tenía que quedarme. No sería yo mismo, o la persona que siento que soy, si hubiera dejado el club así".

"El Atlético me lo ha dado todo"

El francés explica que habló con Simeone para estudiar sus opciones. "Hablé con Simeone sobre la situación y nuestras opciones y después terminamos todo con Miguel Ángel Gil. Tengo mucho respeto a este club y a su gente porque, como la Real Sociedad, ellos me han dado todo".

Sobre su futuro en la 2018/2019, Griezmann deja la puerta abierta a una posible marcha, aunque no quiere afirmar nada. "Para ser honesto, no sé qué pasará. Jugaré en el Atlético esta temporada y después ya veremos. Es absurdo hablar sobre algo que está a más de un año".