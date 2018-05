Fernando Roig insinúa que el partido contra el Sporting tuvo que ver con la destitución de Marcelino

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, insinuó que la imagen que ofreció el equipo en la última jornada de Liga, ante el Sporting, fue clave en la decisión de destituir a Marcelino García Toral como técnico de la primera plantilla antes de comenzar la presente temporada.

El Villarreal afrontó aquel partido con la cuarta plaza asegurada y sin posibilidad de mejorar la clasificación, mientras que el Sporting se jugaba la permanencia en Primera División.

En los días previos al encuentro, Marcelino, criado deportivamente en Mareo, admitió abiertamente que su deseo era que el Sporting se salvase y que decir otra cosa sería mentir. El Sporting ganó ese partido y el rendimiento ofrecido por el Villarreal fue duramente criticado por sus rivales en la lucha por no descender.

Dardos a Marcelino

"En este club las decisiones las tomas el presidente. Lo bueno y lo malo. Por ello las decisiones que se han tomado este verano las he tomado yo y la decisión de destituir al técnico anterior la he tomado yo y la tomé porque las cosas no me gustaban", dijo Rog ante los medios.

"Este es un problema que viene de final de temporada. Es un problema de honradez del Villarreal. No puede venir alguien -en referencia a Marcelino- y hacer algo que va en contra de lo que este club cree y piensa que se debe hacer", añadió.

"Esta no es una cuestión de -problemas con- jugadores, ni con Musacchio, ni de nada de eso. Es un problema de que se hicieron las cosas como no se debían y ante esta situación decidí tomar una decisión", agregó.

Los motivos de la destitución

Además, aseguró que no se decidió destituir a Marcelino en aquel momento debido a que el equipo acabó la temporada en la cuarta posición y no querían cambiar, pero añadió que "las cosas ya no funcionaban bien y los signos que había eran malos".

La destitución de Marcelino se produjo pocos días antes de que el equipo afrontara la eliminatoria previa de la Liga de Campeones ante el Mónaco y se fichó contra reloj a Fran Escribá. El equipo cayó en esa ronda y se quedó fuera de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Roig señaló que nota que el ambiente no es bueno, que está enrarecido y le entran ganas de descansar, pero afirmó que afrontan "una temporada ilusionante" y que no ve el motivo del nerviosismo y la crítica que rodean al equipo.

"A todos nos hubiera gustado estar en 'Champions', pero no pudo ser y ahora estamos en la Liga Europa, pero sinceramente no me parece que estemos mal. Me gustaría ver cuántos equipos firmarían estar como estamos nosotros", concluyó.