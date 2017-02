Un hat trick de Gameiro en cinco minutos da una sufrida victoria al Atlético contra el Sporting

Cinco minutos. Eso tardó Gameiro en finiquitar el partido en El Molinón. Eso tardó el francés en marcar tres goles, en noquear al Sporting y en dar la victoria a un Atlético que tiró de grandeza en Asturias. En un partido áspero, los del Cholo sumaron tres puntos ante un rival que les puso en muchos apuros, pero que se desfondó a falta de 15 minutos. Carrasco y Gameiro, en tres ocasiones, dan moral a los rojiblancos de cara a visitar al Bayer Leverkusen.

Por la hora, por la Champions o por lo que fuera, el Atlético se vio superado en casi todo momento en aquello que debería dominar más. El Sporting, espoleado por la victoria ante el Leganés o por la entidad del rival que visitaba El Molinón, se comió a los de Simeone y tenía una o dos marchas más. A pesar de las ocasiones de Griezmann y de Correa, la primera parte fue asturiana por fluidez, ritmo y regularidad.

Les costaba y mucho a los del Cholo dar más de tres pases seguidos. Los gijoneses estaban en todos los sitios. Bien colocados en defensa, bien colocados en el campo, ocupando todos los espacios y encima del Atlético. Sin dejarles ni pensar ni darles la vuelta. La única opción que tenía el Atleti, ante eso, era alguna que otra segunda jugada o bien por dejada de cabeza o bien por un despeje corto de la zaga local.

En ataque, aunque fallones, también tenían más presencia y más sensación de peligro. Traore fue una pesadilla para Savic y para Lucas Hernández, y los de Rubi, sabedores de su superioridad aérea, no cesaron de colgar balones al área de Moyá. Con todo, su mejor ocasión llegó a ras de suelo, en una internada por la izquierda que remató al poste el alto delantero de Costa de Marfil.

Estrategia desde el saque de centro

No daban con la tecla los jugadores del Atlético, pero tras la vuelta de vestuarios todo cambió. O todo parecía que podía cambiar. Una jugada ensayada desde el saque de centro terminó con Carrasco solo ante Cuéllar y con el belga anotando el 0-1. El momentáneo 0-1, pues a los tres minutos Sergio Álvarez volvió a poner el empate en un error grave de colocación de la defensa madrileña. Cuantro minutos, dos goles... y todo volvía a empezar.

Poca claridad en el Atlético. Bastante más en el Sporting, con una torre como es Traore en punta que se bastaba para hacer y deshacer. Él estuvo a punto de fabricar el 2-1, en una acción en la que bien pudo haber falta a Savic, tras la que se produjo un remate muy defectuoso de Sergio Álvarez que casi sorprende a Moyá. El Molinón ya cantaba el gol.

Show de Gameiro

El crono corría en contra de los dos equipos. Y corría muy rápido. Tan rápido como Gameiro ante Amorebieta en una acción que le dejaba solo. El zaguero paró con agarrón al francés de forma clara, pero el trencilla no vio nada punible en algo que habría podido suponer expulsión. Más dudosa fue la acción de Griezmann que terminó en gol y que quedó anulada por supuesto fuera de juego. Muy, muy dudoso.

Sin embargo, el esfuerzo colosal del Sporting les pasó factura. Un escandaloso pase de Griezmann para Gameiro, con una definición de '9' puro, puso el 1-2. Al minuto, el 21 hizo el 1-3 tras un clamoroso error de Meré. Partido resuelto en un par de chispazos ante un rival que se dejó el alma sin obtener premio alguno. Mañana mágica para Kevin, pues en el 85 completó un hat trick en apenas cuatro minutos.

El Atlético vuelve a la Champions sumando tres puntos en un partido en el que hizo valer su puntería, su acierto y el ser un equipo grande. Gameiro llega además 'on fire' para viajar a Alemania y visitar al Bayer Leverkusen. El Sporting, mientras, prosigue su hundimiento. Contra el Atleti no puedes, no debes, relajarte ni cinco minutos, y el cuadro de Rubi se vino abajo en el 75.