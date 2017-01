Zidane: "Benzema y Danilo nunca se borran"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que ni el lateral brasileño Danilo ni el delantero Karim Benzema se van a "borrar" en ningún partido, además de añadir que no hay trato de favor para el francés, y ha advertido del peligro que entraña el partido ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

"No creo que haya que preocuparse", dijo en rueda de prensa sobre el estado de forma del ariete galo. "Está haciendo una gran temporada. Sabemos lo que Karim puede dar en el campo, el público siempre quiere más de sus jugadores. El no se va a borrar y yo le voy a apoyar siempre, más cuando, entre comillas, tiene dificultades, porque desde fuera quieren molestar a los jugadores", añadió.

Sin embargo, más tarde aseguró que no percibe una campaña de los medios contra Benzema y desmintió que haya trato de favor hacia él por ser francés. "No tengo favores para Karim, es un excelente jugador, el '9' del Madrid con Morata y Mariano. Hacéis vuestro trabajo -a los periodistas- y hay que aceptar las críticas. Estoy contento cuando veo escrito que somos buenos, así que cuando hay críticas hay que aceptarlas. Tenemos que seguir trabajando y creer en lo que estamos haciendo", indicó.

"Yo quiero mucho a mis jugadores, si dices una cosa mala de ellos me molesta. Siendo jugador del Real Madrid te pueden criticar, es parte del trabajo. Lo único que tenemos de más Karim y yo es el idioma, pero trato a mis jugadores de la misma manera", continuó.

"No voy a hablar de campañas, creo que es algo normal que seamos criticados. Es muy fuerte, lo va a admitir y va a dar lo mejor para el equipo. Lo que yo quiero es que den el máximo", prosiguió. En este sentido, el técnico blanco considera que está haciendo una buena campaña, aunque todos pueden dar "más".

"El jugador siempre puede dar más, y el entrenador lo quiere. Benzema no lo está haciendo tan mal, ha marcado muchos goles, le veo bien, metido, lo único es que siempre le pedimos más", señaló. También salió en defensa de Danilo, que anotó un gol en propia en el empate ante el Celta y que en el anterior partido de LaLiga fue abucheado por el Bernabéu.

"Lo más importante es que está listo y quiere jugar, él no se borra. Tiene personalidad y confianza en su juego", expresó. "Necesita la ayuda de sus compañeros, pero sobre todo de la gente que va a venir a apoyar. Yo creo que la gente va a animar al equipo. Nosotros estamos con ellos y ellos con nosotros, vamos a ganar siempre en la ayuda de ellos. Es un público exigente, pero vamos a ganar con su apoyo, no tengo duda de esto", manifestó.

Tras la salida del lesionado Marcelo al campo de Valdebebas, Zidane fue optimista con su recuperación. "Yo creo que no va a estar de baja un mes. Su sensación es buena y quería salir. Ver a Marcelo en el campo después de siete días me pone contento. No vamos a hacer tonterías", dijo sobre una reaparición precipitada.

Además, aseguró que el colombiano James Rodríguez regresará al trabajo con el grupo la próxima semana. "James ha salido hoy y estoy contento de verle en el campo. La idea que tenemos es que el martes esté con nosotros en el campo, ojalá que esta vez no pase nada. Ahora está mucho mejor, no le duele nada, y espero que la semana que viene esté con el grupo", dijo.

Por otra parte, el preparador madridista explicó que el defensa portugués Fábio Coentrão está "en proceso de recuperación". "Está bien, pero necesita trabajar muy fuerte. Teniendo cada tres días un partido no ha podido trabajar mucho, y físicamente es un proceso normal. Creo que de ahora a final de temporada voy a confiar en él igual que en los demás", apuntó.

"El balance de la primera vuelta es positivo"

En otro orden de cosas, el francés reconoció que "no" está "preocupado" tras la eliminación del equipo en cuartos de final de la Copa del Rey ante el RC Celta y tras dejarse puntos en LaLiga en las últimas jornadas, y valoró positivamente el primer tramo de la temporada.

"El balance es muy positivo, estamos todavía en la pelea por LaLiga y la 'Champions'. Estamos contentos de lo que hicimos hasta ahora; ahora empieza la segunda vuelta y lo que tenemos que hacer es tener la misma constancia que hasta el momento, sabiendo que va a ser difícil y muy bonito al mismo tiempo", relató.

Sobre la Real Sociedad, se mostró convencido de que no le pesará el hecho de haber sido eliminada en Copa ante el FC Barcelona. "La eliminación no le va a afectar para nada. La Real Sociedad es siempre un equipo que te lo pone muy difícil. Ha mejorado -respecto a la primera vuelta-, pero lo que hacen en campo está en la misma línea. Son muy buenos y te pueden poner en dificultades", analizó.

Además, restó importancia a las visitas del presidente del club, Florentino Pérez, al vestuario. "El presidente viene de vez en cuando, cuando le apetece, a ver a plantilla y al entrenador. El mensaje es positivo, que tenemos su apoyo y del club en general", señaló.

Por último, Zidane alabó al delantero uruguayo del París Saint-Germain Edinson Cavani y afirmó que no le extraña que esté en un buen momento de forma. "No me sorprende. Es uno de los mejores atacantes del mundo ahora mismo, un gran '9', gana muchos metros en los espacios y marca muchos goles", finalizó.

Varane vuelve a la convocatoria de Zidane para enfrentarse a la Real Sociedad. Es la mayor novedad de una lista que todavía no cuenta con James por lesión y en la que también vuelve Achraf por las numerosas bajas en defensa.