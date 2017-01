Un Barcelona dormido empata contra el Betis y se deja media Liga en el Villamarín

Qué lejos parece estar la Liga de Barcelona. Quedan partidos sí, y quedan muchos puntos aún por jugarse, pero el Villamarín bien ha podido y puede ser el lugar en el que los culés se hayan dejado medio título. El Barça, en un partido horrible, empató ante el Betis por 1-1 con gol de Alex Alegría y de Luis Suárez. A pesar de que el árbitro no dio un gol claro a los culés, y de su reacción al final, los de Luis Enrique no hicieron nada durante 75 minutos.

Les faltaba café en las venas a los jugadores del Barça. La hora, a la que tan acostumbrados están algunos equipos de LaLiga y a la que tan poco acostumbrados están otros como el club culé, fue un arma a favor del Real Betis y la aprovechó en todo momento. Los verdiblancos, más despiertos y avispados, noquearon a un cuadro azulgrana que, esta vez, no encontró ni a Messi ni al milagro a balón parado de algunos encuentros para desnivelar la balanza a su favor.

Con la inoperancia de un Barça en el que no funcionaba absolutamente nada, el Betis se fue animando y manejando el partido a su completo antojo. Rakitic no conectaba con nadie y la defensa, formada por Mathieu, Piqué, Digne y Vidalse mostraban incapaces y la colocación bética hacía imposible una de esas contras mortales que tanto le gustan últimamente a los de Luis Enrique. Lentitud extrema en el cuadro catalán.

El Betis, mucho mejor que el Barça hasta el 1-0

No despertaban de la modorra y de la pájara. De hecho, con el paso de los minutos la cosa no solo no mejoró sino que fue a peor. El paso por los vestuarios, lejos de abrir los ojos hizo que el Betis saliera más espoleado y más confiado en sus opciones ante un equipo que solo tuvo una ocasión clara en botas de Neymar. Los verdiblancos se lo creyeron, y eso hizo que pusiera contra las cuerdas al Barcelona.

Primero fue Ceballos, con un tremendo disparo al larguero. Luego le tocó a Rubén Castro, con un derechazo al poste de Ter Stegen. Y finalmente el merecido 1-0 para el Betis, obra de Álex Alegría tras una salida el falso del arquero alemán. Justicia en el luminoso en un partido con un gran Betis y con un Barça horrible. Con uno de los peores Barça de toda la temporada.

Reacción, error arbitral y gol de Suárez.

Eso sí, uno de los peores Barça también es un equipo temible, y por fin, con el 1-0, se despertaron. Los culés de hecho metieron un gol que el árbitro no vio porque consideró que el cuero no llegó a traspasar por completo la línea... en un grave error pues esta entró como mínimo un metro. Acto seguido, otra jugada similar, pero esta vez el balón no entró. Mientras el Barça atacaba, el Betis pudo sentenciar por medio de Rubén Castro en un mano a mano con Ter Stegen.

Al final, eso sí, reparto de puntos gracias al empate de Luis Suárez en el descuento. El Barça tiene razones para quejarse del árbitro, y los aficionados del Barça tienen razones para quejarse del árbitro y de la actitud de su equipo hasta el 1-0. Nada de los azulgranas hasta el tanto del Betis, y luego avalancha para la igualada en una reacción tardía en la que fue la heroíca y no el fútbol lo que dictó sentencia. La Liga se aleja de la Ciudad Condal...