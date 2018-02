El Real Madrid evita el susto en el Villamarín con remontada y victoria ante el Betis

Por y para el espectador. Así fue el partido que ofrecieron Real Betis y Real Madrid en el Benito Villamarín. Sin miedos, sin complejos. Sin temor a perder y con la única idea de disfrutar del fútbol y de ganar. Solo uno logró la victoria, pero el amante del balompié disfrutó de un gran partido que acabó ganando el equipo blanco por 3-5. Pero no sin problemas.

Y eso que parecía que la 'felizidane' del encuentro contra el PSG seguía instalada en los madridistas. Apenas habían transcurrido 10 minutos cuando Asensio, tras un disparo de Cristiano que Adán no pudo blocar, puso de cabeza el balón en las mallas del Betis. Algo que no hizo ni mucho menos mella en el equipo bético.

Como si supieran que el Real Madrid fuera a marcar, algo muy probable viendo el potencial ofensivo blanco, los de Setién no solo no variaron su guión sino que se hicieron más fuertes. Apoyados por un gran Joaquín, los béticos encerraron en su área a los de Zidane, y un córner botado por el gaditano acabó con Mandi logrando la igualada.

La alegría, ya presente en la grada, se hizo más patente. Y más aún cuando Nacho marcó en su propia portería. Joaquín, de nuevo, lideró la ofensiva bética para que Junior disparara. Keylor repelió el tiro, pero el central blanco introdujo el cuero en su arco. La 'felizidane' estaba en problemas, y más sabiendo que Marcelo se lesionó solo. Mala pinta tiene lo del brasileño.

Pero con el Betis de por medio los goles están asegurados. Los propios y los del rival. El Real Madrid salió con empuje tras el descanso, Ramos puso la igualada de cabeza, y Carvajal encendió la moto por la banda en una acción que Asensio, de nuevo Asensio, puso en las redes con una definición de lujo con la izquierda. Cristiano ampliaría la ventaja con un derechazo ante el que Adán pudo hacer más. En 20 minutos se pasó del 2-1 al 2-4.

Quedaban 25, y eso es mucho tiempo en el Villamarín. Así que más goles subieron al luminoso. El Betis no se vino abajo por verse dos tantos por detrás. Hizo lo contrario. No se rindió. Siguió creyendo en sí mismo y en dar una alegría a su hinchada. Y llegó el tercero. Junior la puso desde la izquierda y el cuero, que se paseó por el área pequeña, le llegó a Sergio León para no tener más que empujar la bola.

Tan posible era el 4-4 que lo que llegó fue el 3-5 definitivo. Benzema, que salió en el 88, marcó tras pase de Lucas Vázquez para sumar su tercer gol en los 23 partidos que lleva el Real Madrid esta temporada. Cuarenta y cinco puntos suman los blancos, lejos del Barcelona, pero sin bajar los brazos en ningún momento. De momento, en el partido a partido, se han llevado la victoria en el espectacular partido que se vivió en el Benito Villamarín.