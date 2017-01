El Barcelona derrota y golea cómodamente a una débil Las Palmas en el Camp Nou

Partido perfecto para el Barça ante Las Palmas. Los culés superaron de forma sencilla, directa y rápida a los canarios y sumaron tres puntos importantísimos en su lucha en Liga. El 5-0, con doblete de Suárez y goles de Arda, de Aleix Vidal y de un Messi sublime, es muestra suficiente de la superioridad mostrada por el equipo de Luis Enrique ante un cuadro amarillo que apenas dio señáles de vida en la Ciudad Condal.

Se preveía un partido bonito en el Camp Nou y lo fue... a menos para los aficionados y los jugadores del Barcelona. Las Palmas no fue rival para los culés. Sin renunciar a su estilo, los insulares se vieron totalmente superados tanto con como sin balón por un rival que apenas encontró incomodidades a la hora de elaborar su fútbol. La amarilla que vio, por obligación, Roque Mesa a los dos minutos para evitar un mano a mano de Luis Suárez con Javi Varas presagiaba lo que iba a ser el partido.

Pues los de Luis Enrique las tuvieron de todos los colores frene a un rival que a duras penas podía salir de su propio campo, y que se complicaba sobremanera la vida para y por sacar el cuero jugado a ras de césped. El 1-0 no tardó en llegar ni quince minutos. Aleix Vidal y André Gomes, titulares, combinaron para finalmente encontrar a Luis Suárez y que este metiera la bola en la red canaria. Fue el único tanto que celebraron en el Camp Nou en toda la primera parte.

No porque no lo intentaran o porque no tuvieran buenas oportunidades. Las tuvieron, y no precisamente pocas. Rafinha tuvo una, y André Gomes tuvo otra clarísima tras un gran pase de Luis Suárez. Sin embargo, por una o por otra razón, los culés no atinaban con la red de Las Palmas y eso era un peligro y un problema para un equipo acostumbrado a sufrir mucho con cada llegada al área del rival. No se dio el caso. No hubo sufrimiento ninguno.

La segunda parte fue una orquesta. Messi dirigía y el resto seguía el ritmo. El argentino pondría el 2-0 en el luminoso a los siete minutos de volver de vestuarios. Ese sería el toque de corneta para la avalancha. En los diez minutos siguientes anotarían Luis Suárez y Arda Turan. Cuatro a cero y el Barça buscando más. Buscando terminar la fiesta y dando la alternativa a Alcácer para ver si mojaba en Liga... pero el que mojó fue un feliz Aleix Vidal.

El Barça se encontró con un auténtico caramelo en el Camp Nou tras los últimos sufridos y duros partidos disputados. Los culés tienen una nueva victoria en la mochila y sí o sí sacarán renta de ella: primero y segundo se enfrentan en el Pizjuán, y los dos no pueden ganar.