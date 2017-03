Deulofeu, sobre el Barcelona: "Tienes que pensar en el presente, si no se te va la cabeza"

Gerard Deulofeu, extremo español del AC Milan, destacó el crecimiento que siente ha protagonizado desde su llegada al fútbol italiano, admitiendo que es "mucho más inteligente" y "maduro", con su mente más puesta en cada partido y aportando mayor trabajo en el campo.

"He encontrado la regularidad en el Milan, soy mucho más inteligente en el campo, para eso estoy trabajando dentro y fuera del campo. Estoy muy contento de estar en la selección, espero ayudar al equipo y poder venir muchas veces más", dijo en rueda de prensa.

"Siento la confianza"

"Soy mucho más maduro, trabajo más los partidos durante la semana, soy mucho más inteligente y regular. Se demuestra en el campo, he mejorado el aspecto defensivo para jugar regular los noventa minutos", añadió.

Deulofeu se mostró muy feliz por su decisión de abandonar el fútbol inglés e irse al Milan en el mercado invernal. Lo considera clave para que Julen Lopetegui le haya llamado, como la gran novedad de la convocatoria junto a Asier Illarramendi, para los partidos ante Israel y Francia.

"Estoy muy contento de lo que estoy viviendo en Milán, están yendo las cosas muy bien y estoy haciendo un trabajo muy bueno. A ver si sigue así. Siento la confianza que me dan compañeros y el cuerpo técnico. A la selección vengo a buscar mi regularidad, a jugar partidos y minutos. Es un orgullo siempre venir. Julen ha depositado confianza en mí y quiero ayudar al equipo", aseguró.

El Milan, clave para su convocatoria

Destacó las dificultades que tuvo para salir del Everton, que ha olvidado gracias a todo lo que ha encontrado en el AC Milan. "Se interesó desde el primer día de mercado en mí y no lo dudé. La confianza con la que me trataron fue clave. Ahora estoy jugando a buen nivel, claro que puedo mejorar pero siento confianza".

"Creo que estoy a buen nivel y trabajando muy bien. El Milan ha sido clave, si no estuviese allí no me habrían llamado. Si me hubiese quedado en Inglaterra no tendría el nivel jugando con regularidad y no estaría en la selección".