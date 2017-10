La desmedida ansiedad de Luis Suárez: ocho de sus últimas diez amarillas son por protestar o fingir penaltis

Como si de Jekyll y Mr. Hyde se tratara, Luis Suárez también tiene dos personalidades con características opuestas entre sí. Por un lado nos encontramos al ‘9’ goleador, el matador del área, el que no perdona un balón suelto, el de unas cifras asombrosas. Su oficio lo lleva en la sangre y lo cumple como muy pocos. Pero por otro lado tenemos su cara más oscura, la de un futbolista protestón, que en muchas ocasiones supera la línea roja y que no respeta al estamento arbitral. En un inicio algo gris en cuanto a producción goleadora, Suárez está exhibiendo su lado menos agraciado esta temporada.

Entre Supercopa de España, Liga y Champions League lleva más tarjetas amarillas (3) que dianas marcadas (2), algo sumamente insólito para un futbolista que se alimenta día tras día del gol. Su obsesión continua por ver portería le está llevando a una situación de nervios que no sabe muy bien cómo gestionar y es precisamente esa dificultad para controlar sus impulsos más salvajes lo que está impidiendo ver su mejor versión. “Me preocuparía si no rondara el gol, pero él siempre está cerca del gol”, abunda sobre su sequía Ernesto Valverde, una postura que ‘Lucho’ no debe compartir vista su preocupación.

Al uruguayo se le nublan los sentidos y roza la desesperación cada vez que la pelota no le entra. La falta de acierto le lleva a una desmedida ansiedad que se transmite en el terreno de juego. Contra Las Palmas protagonizó un nuevo episodio fruto de esa angustia personal que atraviesa. El colegiado valenciano Munuera Martínez lo sancionó con una tarjeta amarilla por, según recoge el acta publicada, “caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción” en el área de Leandro Chichizola.

Tiene tomada la matrícula

Contando como referencia la pasada temporada (2016/17) hasta el día de hoy, el atacante uruguayo ha visto en LaLiga un total de diez cartulinas amarillas. El 80% de esas amonestaciones tienen como episodio un denominador común: una falta de respeto al cuerpo arbitral, ya sea en forma de protesta a la autoridad (7) o por simular acciones de falta dentro del área rival (1) para beneficiarse con una treta ilegal.

Ocho de las últimas diez amarillas de Suárez en Liga son por protestar o por fingir | Deportes Atresmedia

Sus reiteradas protestas no pasan desapercibidas para los árbitros, que en los últimos tiempos han decidido tomar cartas en el asunto y frenar la verborrea del delantero blaugrana. El número de amarillas vistas por protestas ha aumentado considerablemente en las dos últimas temporadas, pues en sus dos primeros cursos en España apenas fue sancionado en tres ocasiones por estas acciones de un total de diez amarillas (cuatro en la temporada 2014/15 y seis en la temporada 2015/16). Si recopilamos las veinte amonestaciones que Luis Suárez ha visto en sus cuatro cursos como azulgrana, más de la mitad (12 de 20) responden a protestas (10) o a piscinazos (2).

Cabe recordar que el internacional por Uruguay tiene abierto, a petición del Comité Técnico de Árbitros (CTA), un expediente disciplinario del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol desde el mes de febrero por sus quejas tras ser expulsado ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey. "Acá ya se sabe cómo va esto", aludió, en referencia a su expulsión que provocó que no pudiera estar en la final contra el Deportivo Alavés.