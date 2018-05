Dante ataca a Guardiola: "No es tan buena persona"

CRITICA SU FALTA DE COMUNICACIÓN CON LOS JUGADORES

El central brasileño Dante no guarda un grato recuerdo de su extécnico en el Bayern de Múnich, Pep Guardiola: "Hay entrenadores que humanamente no son tan buenos, es el caso de Guardiola". El zaguero carioca, que estuvo a las órdenes del catalán desde 2013 a 2015, critica la falta de comunicación de Pep: "Él no habla contigo y como jugador no sabes en qué situación estás".