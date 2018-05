Cristiano, a Xavi: "Yo tengo tres Balones de Oro y él ninguno"

No le faltó tiempo a Cristiano Ronaldo tras el partido ante Osasuna para responder a Xavi Hernández, que dijo que el problema que tiene el jugador del Real Madrid "es que hay otro que es el mejor de la historia", en referencia a Leo Messi. "Soy el deportista más buscado en internet, así que todo el mundo sabe que quien quiera una portada tiene que hablar de mí. ¿Qué relevancia tiene Xavi, que juega en Qatar? Ha ganado todo a nivel de equipo, pero no tiene ni un Balón de Oro y yo tres", zanjó así las preguntas sobre el tema.

El portugués descartó que vaya a dosificarse esta temporada, como prometió al fin de la pasada, tras reaparecer jugando 65 minutos ante Osasuna: "Me sentí bien físicamente, podría haber jugado los 90 minutos sin problema. La verdad es que entré con recelo y miedo en algunas acciones, es normal después de una lesión de rodilla. Pero he cogido sensaciones, gano forma, ganó el equipo y marque un gol, así que perfecto", valoró en zona mixta del Santiago Bernabéu. "Ya descansé en los primeros partidos, ahora tengo que jugar", añadió.

Cristiano dejó ver que su renovación está a punto de anunciarse y que su único deseo es retirarse en el Real Madrid. "Tienes que hablar con el presidente, las cosas van bien como he dicho muchas veces y ya se publica que he renovado, así que sabéis más que yo". "Ahora mismo no veo otra cosa que no pueda pasar en mi carrera que no sea retirarme en el Real Madrid. Me quiero quedar mucho tiempo porque es el club más grande del mundo y tienen que tener a los mejores jugadores", añadió.

El mensaje de Zinedine Zidane dando prioridad a LaLiga por encima del resto de competiciones, ha calado en el vestuario blanco. Cristiano se sumó. "No doy más importancia a una que a otra porque quiero ganar todos los trofeos, pero me encantaría ganar la liga porque llevamos años para hacerlo y nos toca. Veo al equipo bien, en buena línea para ganarla este año y es una ilusión".

El regreso de la Champions League depara el reencuentro de Cristiano Ronaldo con el equipo en el que se formó, el Sporting de Lisboa. "Significa mucho para mí, es el equipo que me ha formado, que tengo en el corazón, pero juego en el Real Madrid ahora, es mi club, al que tengo que defender y le tengo mucho amor. Quiero ganar", dijo.

Con 94 goles en la Champions, está a solo seis de alcanzar el récord de ser el primero en alcanzar la centena. "Ojalá pueda marcar los 100, ya veremos. Me quedan seis goles, ojalá que las cosas sigan bien, lo único que pido es no tener ningún problema hasta final de temporada".