Cristiano Ronaldo, elegido mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo ha sido elegido como el mejor jugador de 2016 en los Globe Soccer Awards. El nombre del ganador ha sido desvelado por Florentino Pérez que tras abrir el sobre ha dicho: "The winner is, Cristiano Ronaldo, of course".

El delantero luso cierra el mejor año de su carrera, un 2016 en el que ha ganado la Champions, la Eurocopa, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y su cuarto Balón de Oro. Cristiano no pudo acudir a la gala celebrada en Dubái al estar en Madrid en la reanudación de los entrenamientos del Real Madrid, pero agradeció el premio a través de una videoconferencia.