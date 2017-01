Cerezo: "Estoy en contra del videoarbitraje"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, declaró que "ni hay cambio de ciclo, ni nadie está enfadado", en alusión a las últimas actuaciones de su equipo, y al gesto del belga Yannick Carrasco, quien pateó una botella de agua cuando fue sustituido por el entrenador Diego Simeone en el partido del pasado sábado ante el Alavés (0-0).

Cerezo, que asistió a la entrega de premios que concede la Asociación de la Prensa Deportiva de la capital de España (APDM), se refirió al partido del Atlético en Vitoria: "No fue un buen partido; nos salió un mal partido, pero cada temporada, cada año, nos salen dos o tres partidos de estos. Yo creo que no hay que preocuparse".

"Ni hay cambio de ciclo ni nadie está enfadado. Lo que pasa es que hay veces que las cosas salen bien y la gente está contenta, y hay veces que las cosas no salen como uno quiere y la gente no está contenta. Pero el equipo es el mismo y lo sigo diciendo: tenemos uno de los mejores equipos, o el mejor equipo de la historia del Atlético de Madrid, aunque los resultados en este momento no acompañen", añadió.

El presidente rojiblanco definió la eliminatoria de semifinales de Copa del Rey contra el Barcelona como "dura y difícil".

"Una semifinal de Copa siempre es interesante jugarla. Lo importante es llegar hasta la semifinal, y ahora lo que hay que hacer es ganarla y pasarla", dijo.

"A nosotros nos ha tocado muchas veces el Barcelona en semifinales y hemos continuado y no ha habido ningún problema. Yo creo que la Liga es la Liga, la Copa es la Copa y la Champions es la Champions. Y nosotros estamos en los tres frentes y queremos continuar en los tres frentes", agregó.

"La gente está bien, la gente está ilusionada por jugar contra el Barcelona y yo creo que haremos un buen resultado e intentaremos pasar la eliminatoria", insistió.

Cerezo aludió también a la polémica sobre la modificación del escudo del Atlético: "El Atleti es el Atleti de siempre. No hemos cambiado de nombre, ni de escudo... Nada más que de estadio dentro de unos meses. O sea, estamos igual", dijo, y se mostró tajante en cuanto al debate abierto este fin de semana sobre la posibilidad del videoarbitraje en la liga española. "Estoy en contra del videoarbitraje porque rompería la esencia de lo que es el fútbol", declaró.

"Los árbitros se equivocan y aciertan. Hay veces que aciertan a favor y hay veces que aciertan en contra. Yo no veo ningún problema con el tema este", arguyó.

"¿De qué íbais a hablar si un árbitro o ha hecho bien o lo ha hecho mal?", preguntó a los periodistas.

"Si tenemos la suerte de que el árbitro dice que es gol, pues será gol. Y si tenemos la mala suerte de que dice que no es gol, pues no será gol. Pero no será porque se haya equivocado a propósito, sino porque no lo habrá visto así", concluyó sobre el asunto.

Sobre el futuro del delantero rojiblanco Fernando Torres, que recibió uno de los premios de la Asociación, indicó que "en el nuevo estadio seguro" que le va a ver.

Y en cuanto al altercado del uruguayo Diego Godín con el delantero brasileño del Alavés Deyverson Silva, con quien se intercambió salivazos en el partido del pasado sábado, explicó: "Cuando uno estornuda y estornuda fuerte se le va la fuerza por donde uno puede".