Bale y Varane se entrenan con normalidad junto al resto del equipo

El delantero galés Gareth Bale y el defensa francés Raphael Varane se entrenaron con normalidad junto al resto de sus compañeros dos días antes del encuentro de semifinales del Mundial de Clubes que su equipo, el Real Madrid, jugará contra el Al-Jazira el próximo miércoles. Ambos, por lesión, no pudieron disputar el partido de Liga que el Real Madrid ganó 5-0 al Sevilla el pasado fin de semana.

En concreto, Bale no juega desde el choque de Copa del Rey ante el Fuenlabrada, cuando recayó de una lesión que no le permitió jugar los once partidos oficiales anteriores.

Varane tuvo que abandonar en la primera parte el choque ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones con problemas musculares. Ahora, los dos están listos para volver.

Los dos completaron sin problemas la primera sesión de trabajo que dirigió Zinedine Zidane junto al resto del cuerpo técnico del Real Madrid en las instalaciones de la New York University de Abu Dhabi.

Zidane dirigió un entrenamiento que comenzó con una carrera suave y continuó con ejercicios en el que el balón fue el principal protagonista. Los jugadores del Real Madrid, entre los que también estuvo el defensa Jesús Vallejo (no está inscrito para el Mundial pero sí viajó y también se entrenó), jugaron un partidillo con porterías pequeñas y después practicaron centros y remates.

En ese último ejercicio sólo Bale, Varane, Toni Kroos y Karim Benzema no se ejercitaron junto al resto del grupo. Acabaron antes la sesión, mientras que Mateo Kovacic trabajó durante diez minutos en solitario después de que sus compañeros se retiraran del césped bajo la atenta vigilancia de Zidane y de David Bettoni, segundo entrenador del Real Madrid.