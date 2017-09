El cisma de Trump con el deporte estadounidense: de llamar "hijo de puta" a Kaepernick a pedir un boicot a la NFL

Los Warriors son los actuales campeones de la NBA y es tradición que el equipo ganador visite la Casa Blanca, tradición hasta este año. Stephen Curry manifestaba publicamente que declinaría la invitación cuando ésta llegara y, ante el posible desplante, Trump se adelantó con este tuit en el que dice que "ir a la Casa Blanca es un honor, y ante la duda, retira la invitación".

Y Curry no tardó en contestar: "Mi postura es la misma que ayer y ahora la reafirmo aun más por cómo están las cosas en el país, con un presidente que nos representa de una forma tan dañina".

El deporte, contra Trump

Un marcaje de cerca entre Trump y la NBA en el que también entra Lebron James. La estrella de los Cavaliers le llama sinvergüenza y dice que "ir a la Casa Blanca era un honor hasta que apareciste tú".

Y por si no hubiera quedado claro por escrito, hace unas horas le ridiculiza en un vídeo en el que dice: "No puede pedir que echen a jugadores del campo por ejercer sus derechos, y ahora veo que a un compañero le ha retirado la invitación a la Casa Blanca, cuando él ya habría dicho que no iría, no puedo con esto".

Palabras duras de LeBron

En el vídeo, Lebron también se refiere a Colin Kaepernick, estrella del fútbol americano que decidió no levantarse ni cantar el himno en protesta por las violencia racial, algo que hizo que Trump le insultase gravemente durante su última comparecencia.

"Cuando alguien no respeta nuestra bandera deberían sacar a ese hijo de puta del campo ahora mismo. ¡Despedido, despedido!", afirmó el presidente de los Estados Unidos.