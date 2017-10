¿Cómo afecta la declaración unilateral de independencia al mundo del deporte catalán?

El mundo del deporte no es ajeno a la situación que se vive en Cataluña. La declaración unilateral de independencia abre muchas preguntas en torno al futuro de los clubes catalanes en las competiciones españolas, algo que, a corto plazo, parece que no cambiará demasiado.

En el caso de LaLiga, el presidente Javier Tebas reconoció que los clubes catalanes seguirían lo que resta de temporada en la competición. El Barcelona anunció su intención de seguir participando en LaLiga, pero en caso de que esto se prolongue sería la FIFA la que reconozca a las federaciones de cada país. En todo caso, el propio Tebas afirmó que citaría a los clubes catalanes en caso de producirse la DUI.

Un aspecto importante es que la ley del deporte no recoge que equipos de otros países puedan competir en las competiciones españolas, con la excepción de Andorra. No hay previsto un cambio de ley, al menos próximamente, por lo que las federaciones que se adhieran al proceso independentista quedarían excluidas y con ellas sus equipos. No es el caso de la Federación catalana, que no se ha sumado al proceso.

A nivel individual, siempre y cuando la declaración de independencia tome forma legal (algo no previsto), la futura hipotética ley catalana contemplaría la doble nacionalidad, pero en caso de que lo aprobase el Gobierno español. Todo es hipotético en este caso, aunque si todo siguiera adelante según la agenda de los independentistas, el deportista catalán tendría que decidir si inscribirse con España o Cataluña.

¿Y a nivel internacional?

En competiciones internacionales, siempre en el caso de que todo el proceso se volviese legal, la admisión de una hipotética selección catalana de fútbol podría tardar más de cinco años. En el caso de la Champions, la UEFA demanda unos requisitos deportivos y económicos, aunque son las federaciones de cada país las que seleccionan a clubes según sus reglas (los cuatro primeros en la Liga española, etc.).