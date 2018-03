Tinkov vuelve a cargar contra Contador: "Es un trozo de mierda española"

NUEVO ATAQUE DEL RUSO A CONTADOR

Oleg Tinkov, dueño del Tinkoff, exequipo de Alberto Contador, ha vuelto a atacar al español. El magnate ruso no olvida los roces que tuvo con Contador durante su etapa en el equipo y no ha dudado en insultarle en redes sociales: "Es un trozo de mierda española, no va a volver a ganar nada más".