Luka Doncic se presenta al draft de la NBA

Luka Doncic, jugador del Real Madrid, ha entregado los papeles para presentarse al draft 2018 de la NBA. Así lo asegura el periodista de 'Yahoo Sports' Shams Charania, que califica de "niño maravilla" a Doncic.

Potential top pick Luka Doncic of Real Madrid has submitted paperwork to enter the 2018 NBA Draft, sources told Yahoo. Doncic, 19, is currently playing in the EuroLeague postseason.