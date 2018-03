Un histórico LeBron James lidera a los Cavaliers ante los Nets

El alero LeBron James y su excompañero, el escolta Dwyane Wade, surgieron, junto con el base Kemba Walker, como las figuras individuales destacadas que permitieron a sus respectivos equipos conseguir la victoria en la jornada de la NBA.

Tambien disfrutaron del triunfo los Wizards de Washington como líderes de la División Sureste, Trail Blazers de Portland y Los Angeles Clippers, que siguen en la lucha por estar entre los ocho mejores de la Conferencia Oeste.

James logró su triple-doble número 12 en el campeonato y dirigió el triunfo de los Cavaliers de Cleveland por 129-123 sobre los Nets de Brooklyn. El alero estrella de los Cavaliers se afianza segundo en ese apartado en lo que va de temporada sólo detrás del base Russell Westbrook, que suma 18. James aportó 31 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, en lo que fue el número 67 de su carrera.

También alcanzó las 8.000 asistencias y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar esa marca, junto con 30.000 puntos y 8.000 rebotes.

"It was a tough shot. It was a great shot." pic.twitter.com/DvuPR5NE3W