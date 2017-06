Gran recibimiento a la selección femenina de baloncesto tras proclamarse campeonas de Europa

La capitana de la selección española de baloncesto, Laia Palau, ha reivindicado "con toda la humildad" que, tras volver a proclamarse campeonas de Europa con su victoria ante Francia, se han confirmado como "el mejor equipo en la historia de España" al encadenar cinco medallas consecutivas.

"Cada verano no fallamos en nuestras citas, siempre cumplimos. El año pasado logramos una medalla histórica en los Juegos Olímpicos y ahora hemos repetido oro, logrando medalla cinco años seguidos. Con toda la humildad, ahora sí que podemos decir que somos el mejor equipo en la historia de España, seguro", reclamó Palau ante la prensa nada más aterrizar en el Aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez.

"No se puede ganar siempre"

La base explicó que en la plantilla preveían "que iba a ser difícil" colgarse el oro en la República Checa, objetivo que lograron cumplir tras completar "unos cuartos, una semifinal y una final de ensueño".

"Repetir oro con un solo Europeo en medio, pasando por unas Olimpiadas, el Mundial, logrando platas... Son resultados espectaculares. Esperamos que siga así porque el baloncesto femenino se lo merece", destacó Palau, sin desvelar su futuro en la selección. "Somos un grupo maravilloso, un equipo en mayúsculas y es un placer poder vivir estos momentos. Ya varemos lo que pasa en el futuro", aparcó.

Por último, y pensando ya en el próximo Mundial de España, la veterana jugadora de 37 años dijo que los tropiezos de otras favoritas en este Eurobasket "te pone en sobreaviso". "Serbia era la actual campeona y no entraron ni en cuartos. Estamos muy pendientes de que esto no nos pase a nosotros. Hay que estar muy duras de cabeza porque todos los campeonatos son difíciles y no se puede ganar siempre", concluyó.