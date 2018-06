De Cospedal, convencida de que los militantes prefieren a alguien que dé la cara en lugar de a quienes se esconden

DICE QUE NO SE ARREPIENTE

María Dolores de Cospedal asegura que no se arrepiente de haber defendido al partido de temas que no tenían que ver directamente con ella, aunque ha dicho ser consciente de que ha perjudicado su imagen. "Lo sé muy bien; esto es un coste siempre de dar la cara, pero francamente no me arrepiento de nada", ha recalcado.