Vocación: la campaña de A3 Noticias que muestra por qué decidieron hacerse periodistas Vicente Vallés, Mónica Carrillo, Sandra Golpe, Matías Prats y Susanna Griso

Vicente Vallés: "Me impresionó tanto ver a Armstrong en la Luna que tenía que contárselo a todo el mundo"

El director y presentador de Noticias 2 de Antena 3 recuerda aquel 20 de julio de 1969, el día en el que Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. "Tenía 6 años, mi padre me desperto y me dijo 'Tienes que ver esto'. Me impresionó tanto vera a aquel hombre pisando la Luna que solo quería hablar de eso, tenía que contárselo a todos mis amigos, a todo el mundo, y a partir de ese momento supe qué era lo que quería hacer el resto de mi vida. Por eso me hice periodista"

Mónica Carrillo: "Ví a una reportera contar la caída del muro de Berlín; yo quería ser como ella y saber qué sentía al contar al mundo algo tan importante"

Mónica Carrillo, presentadora del Informativo de Fin de Semana de Antena 3, rememora como encontró su vocación: "Era 1989, con 13 años yo había oído hablar del muro de Berlín pero no lo tenía muy claro. Entonces mis padres encendieron la tele y lo entendía todo. Vi a una reportera contándolo emocionada. Su imagen en medio de la multitud hablando a la cámara me dejó pegada a la televisión: yo quería ser como ella".

Sandra Golpe: "Aretha Franlin en el Salón de la Fama del Rock. Hay noticias que aunque nos parezcan pequeñas no lo son y el mundo siempre tiene que conocerlas"

Sandra Golpe, directora y presentadora de Noticias 1 en Antena 3, recuerda qué le hizo decantarse por el periodismo. "En el periódico ocupaba pocas líneas: Aretha Franklin, primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock. Era una mujer al nivel de los grandes de la música; podía imaginármela fuerte, sin miedo, demostrando que el talento está por encima del género. En ese momento me di cuenta de que hay noticias que aunque nos parezcan pequeñas no lo son y el mundo siempre tiene que conocerlas. Entonces, decidí ser periodista".

Matías Prats: "La muerte de Kennedy me hizo sentir la necesidad de conocer la verdad para poder contarla"

Matías Prats, presentador del Informativo del Fin de Semana de Antena 3 Noticias nos cuenta cómo descubrió que quería ser periodista. Mi madre me dijo que habían marcado a Kennedy. Aquello me recordaba a las películas de cine negro. Me acuerdo de mi padre diciéndome que cómo contaría al mundo algo así... Fue la primera vez que sentí esa necesidad de conocer la verdad para poder contarla. Así me hice periodista".

Susanna Griso: "España aprobaba la Libertad de Expresión, la gente tenía derecho a saber qué era lo que pasaba en el mundo y yo quería decirlo alto y claro"

La presentadora de Espejo Público habla del momento en el que se sintió llamada por el periodismo. "Yo tenía 8 años, era el 77, y se aprobaba la Ley sobre la Libertad de Expresión. Nunca antes había escuchados unas palabras tan maravillosas. Yo tenía una opinión sobre todo y por supuesto la daba, pero esto era ir mucho más allá. En ese momento supe que ya nada se me pondría por delante: yo tenía que ser periodista".

Honestidad, rigor y respaldo de la audiencia

Fiel a su compromiso por la información y la inmediatez, Antena 3 Noticias lanza esta campaña con la responsabilidad de que la honestidad y el rigor seguirán siendo sus señas de identidad y consiguiendo el respaldo de la audiencia.

Esta campaña nace en un momento especialmente dulce para Antena 3 Noticias, que cuenta con un gran respaldo por parte de la audiencia. En lo que llevamos de febrero, la oferta informativa de la cadena logra su mejor resultado en más de dos años (noviembre 2015) al obtener en el global de sus ediciones una media del 13,7% de cuota y más de 2,1 millones de espectadores.

Antena 3 Noticias 1, el informativo que dirige y presenta Sandra Golpe de lunes a viernes, es este mes líder absoluto y la edición más vista de la Sobremesa con más de 2,3 millones de espectadores y un 16,8% de cuota, su mejor dato en más de 8 años (enero 2010). Esta temporada sigue batiendo récords y, si el 31 de enero finalizaba el mes con su máximo de temporada y su mejor registro desde diciembre de 2015, justamente el lunes pasado, 12 de febrero, lograba superar esta marca anotando su emisión más vista en 8 años (diciembre de 2009) con 2.796.000 espectadores, de nuevo líder absoluto de su franja con un 19,3%, lo que supone, además, su cuota más alta desde 2012.

La segunda edición que dirige y presenta a diario Vicente Vallés, Antena 3 Noticias 2, sube respecto a enero y anota su mejor dato desde noviembre 2017 con un 12,1% y más de 2,1 millones de espectadores.

Por su parte, Antena 3 Noticias Fin de semana, con Matías Prats y Mónica Carrillo, son la opción informativa privada líder en la media de las dos ediciones con un 12,6% de share y cerca de 2 millones de espectadores en febrero.

Además, Espejo público, conducido por Susanna Griso y también vinculado a la dirección general de Santiago González, crece un mes más hasta alcanzar una cuota de pantalla del 17,7% en febrero, +0,5 puntos vs. enero.