Sophia Hadjipanteli, la modelo que lleva las cejas como Frida Kahlo y desafía los cánones de belleza

Sophia Hadjipanteli es una modelo griega que desafía los cánones de belleza con sus cejas.

Las lleva estilo Frida Kahlo, uniceja y muy pobladas, y aunque muchos le dicen en las redes sociales que es repugnante, lo cierto es que la joven acumula más de 169.000 de seguidores en Instagram y son muchos los que la alaban y respetan por mostrar una belleza diferente.

No obstante, decidió comenzar el movimiento de las cejas tupidas bajo el hashtag #UnibrowMovement, con el objetivo de normalizarlas. Asegura que no pretende que a la gente le guste su estilo, sólo cree que las opiniones de otros no deberían dictar cómo percibir la belleza propia.