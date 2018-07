Mucho rock alternativo y el fiasco de Massive Attack

La segunda jornada del Mad Cool 2018 fue mucho mejor que la anterior, marcada por las colas interminables en los accesos, parking y barras, pero también tuvo problemas. El viernes era el día del rock alternativo, de nuevo con una propuesta estelar, en la que tocaban en orden Snow Patrol, Jack White, Arctic Monkeys y Franz Ferdinand. Además unas leyendas del trip hop y de la música electrónica llamadas Massive Attack iban a tocar en el escenario The Loop, una gran carpa que funciona como escenario electrónico del festival, pero al final no lo hicieron.

Muy buen sonido y propuesta de Snow Patrol con la puesta de sol en el escenario principal y el público coreando exitos como "Run", "You're All That I Have" o "Chasing cars".

Más calor, ritmo y guitarras desbocadas en el cañonazo de concierto de Jack White que terminó con el legendario "Seven Nation Army" y que muchos de los asistentes se gozaron al máximo.

Los reyes de la noche iban a ser Arctic Monkeys y lo consiguieron sólo en parte. Un sonido impecable, una ejecución soberbia de las canciones pero un setlist pobre en el que se dejaron muchos de sus éxitos en el tintero y que tuvo demasiados momentos aburridos. Cuando sonaban "Brainstorm", "Do I Wanna Know" y "I Bet That You Look Good On The Dancefloor" el público se venía arriba, pero las canciones del nuevo disco son mucho más flojas y tranquilas. En mi opinión es imperdonable que no se toquen "Florescent Adolescent" y "When The Sun Goes Down", dos de sus himnos más reconocibles.

La polémica llegaba pasada la una de la mañana con el que iba a ser el mayor solape de todo el festival. En el escenario dos tocando Franz Ferdinand a golpe de guitarras e himnos coreables y en la carpa The Loop los legendarios Massive Attack, a los que muchos esperaban con ganas-

Pero las cosas se torcieron cuando no aparecían en el escenario, a las dos horas del que debía haber sido el inicio de su "show", la organización emitió un comunicado: Massive Attack ha suspendido "achacando que el sonido del escenario donde en ese momento actuaba Franz Ferdinand molestaba para la realización de su show", con la "decisión unilateral" de la banda de cancelar.

En mi opinión la culpa de esto es compartida, por un lado la soberbia del grupo de negarse a tocar en la carpa y por otro lado el error del festival de poner a una banda tan grande en un escenario tan pequeño. Si hubiera sido yo hubiera puesto a Massive Attack en el escenario principal tras Franz Ferdinand y hubiera mandado al DJ que cerró la noche a la carpa de electrónica.

Mucho rock alternativo y muy buena música en los escenarios principales pero unos pocos pudimos disfrutar de Jain, que ofreció uno de los mejores conciertos de todo el festival. Esperemos que la última jornada en la que tocan bandas de la talla de Queens Of Stone Age y Depeche Mode continúe con la remontada y termine sin ningún punto negativo que señalar.