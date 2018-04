Fallece Milos Forman, a los 86 años, director de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'

Según la agencia de noticias checa CTK, este viernes, el director Milos Forman, falleció a los 86 años "en paz, rodeado de su familia y seres queridos" según ha afirmado su esposa Martina.

El director, nació en la ciudad checa de Casla el 18 de febrero de 1932. Se mudó a Estados Unidos en el 68 tras la represión comunista del movimiento aperturista de la "Primavera de Praga".

Ya en el país que lo acogería en las siguientes décadas comenzó a dirigir pero no fue hasta 1975 cuando alcanzó la fama con la película 'Alguien voló sobre el nido del cuco' protagonizada por Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny DeVito y Christopher Lloyd, que ganó 5 premios Oscar, incluido el de mejor dirección para Forman. En 1984 repetiría galardón con la película 'Amadeus' y la cinta se llevaría 7 Oscar más.

También ganó el Globo de Oro a Mejor Director con las ya mencionadas 'Alguien voló sobre el nido del cuco', del que también se llevó un premio BAFTA, 'Amadeus' y en 1997 con 'El escándalo de Larry Flynt' protagonizada por Woody Harrelson

Entre sus premios también destaca el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes por 'Taking Off' en 1971 y el Oso de Oro de Berlín en 1997 por 'El escándalo de Larry Flint' y el Oso de Plata en 1999 por 'Man on the moon' interpretada por Jim Carrey.