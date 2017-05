María Rey: "Sánchez intentará recuperar parte del voto que se fue a Podemos y hacer guiños de aproximación"

Marta | 21/05/2017| 11:11

La llegada de Podemos y Ciudadanos ha aportado muchas cosas a la vida política. Al margen de sus ideologías, la entrada de dos partidos "vírgenes" sin vicios, ni servidumbres, ha obligado a los demás a hacer un esfuerzo para adaptarse a los nuevos tiempos. A renunciar a costumbres que nadie había revisado pero que tampoco tenían sentido, por ejemplo que el ex Presidente del Congreso pueda cobrar dos sueldos -como ex presidente y como diputado- en los dos años posteriores a dejar el cargo. No hay razón para indemnizarle, no es una tarea de riesgo. Eso se ha suprimido gracias a los nuevos partidos y como eso otras muchas cosas.