De la Morena: "Siento nervios, responsabilidad y mucho agradecimiento"

Ha sido uno de los fichajes mas sonados de este verano en el deporte, aunque él no se encargará de meter goles ni canastas. Después de veinte años como líder de la radio deportiva, José Ramón De La Morena da el salto a Atresmedia, a Onda Cero, con su nuevo programa: 'El Transistor'. Y justo antes de su debut, ha compartido sus impresiones en Noticias Fin de Semana: "Siento nervios, aunque quisiera que no se me notaran", ha reconocido a Matías Prats.

También ha reconocido sentir "responsabilidad y mucho agradecimiento" ante su estreno en Onda Cero, en la que se encontrado "un cariño, una solidaridad y una complicidad" que quiere corresponder.

En un domingo sin jornada de Liga de fútbol, ha afirmado que los platos fuertes serían otros: "No tengo secuestrado a Messi ni a Cristiano Ronaldo", ha ironizado. "A mí me ha aparecido apasionante la etapa de la Vuelta, estando Javier Ares con Pedro Delgado, Álvaro Pino, Anselmo Fuerte... Esta casa tiene a los mejores comentaristas de ciclismo. Y al mismo tiempo se estaba produciendo la llegada del Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo. Y algo de historia. Y debo alguna explicación...", ha resumido sobre los primeros ingredientes del programa.

Además, ha recordado una "una curiosidad": "Hoy hace 27 años que empecé el programa de la noche". Aquí, en Atresmedia, en Onda Cero, le quedan muchos por hacer. A las 23:30 horas, todos los días: 'El Transistor'; y con José Ramón de la Morena, de domingo a jueves.