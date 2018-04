Comienza la Feria de Abril en Sevilla y más de 200.000 bombillas alumbran su ciudad efímera para casi diez días de diversión

Más de 200.000 bombillas iluminan desde las doce de la noche el Real de la Feria de Abril de Sevilla, una cita que vuelve a durar casi diez días, siguiendo la fórmula iniciada el pasado año por el Ayuntamiento, que se ha quedado ya como modelo de referencia para los próximos años.

Un alumbrado que ha sido activado por diez personas de más de 65 años, cinco hombres y cinco mujeres, con Josefa, con 92 años, como la de más edad de todos ellos, que ha asegurado minutos antes que "en toda mi vida he pensado que podría hacer algo así, porque he visto muchas veces el alumbrado, pero nunca he pensado que yo lo encendería".

Antes, un espectáculo presentado por el periodista y escritor Francisco Robles ha servido de homenaje a Los Romeros de la Puebla, que, con 50 años de carrera, es el grupo más longevo de los que han cantado sevillanas en toda su historia de forma profesional.

Brumas, Las Carlotas, Los del Guadalquivir, Somos del Sur, María de la Colina o Cantores de Híspalis son algunos de los artistas que han actuado, con estos últimos cumpliendo con la tradición de cantar las primeras sevillanas de la feria, y todo ello con los cuatro componentes que quedan vivos del grupo siguiendo el homenaje desde el escenario, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla acompañando a todos los grupos y solistas participantes.

Faustino Cabello, fallecido el 4 de septiembre de 2015, junto a su hermano Manuel, José Manuel Moya, Juan Díaz y José Angulo formaron un grupo que era el único del mundo que ha mantenido a sus componentes originales desde que nació, en 1968, por lo que está inscrito en el Libro Guinness de los Récords, con un último disco, 'Cantamos decimos adiós', grabado en 2011.

Una vez que terminó el espectáculo han sido encendidas las bombillas del recinto ferial, con 25.000 sólo en la portada, iluminando unas calles en las que se encuentran 1.052 casetas, de las que 521 son familiares, mientras que las públicas se dividen entre las de los distritos, partidos políticos y sindicatos.