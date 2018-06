Brian de Palma prepara una película sobre las agresiones sexuales de Harvey Weinstein

El cineasta estadounidense Brian de Palma prepara una película sobre el 'caso Weinstein' y está en negociaciones con un productor francés para llevarlo a cabo.

"Estoy escribiendo una película sobre este escándalo y estoy negociando con un productor francés", indicó De Palma. Agregó que "el personaje no se llamará Harvey Weinstein" pero "será una película de miedo con un agresor sexual y sucederá en la industria del cine".

De Palma no dio más detalles sobre este proyecto basado en las múltiples denuncias de agresión sexual contra Weinstein, que está actualmente en libertad bajo fianza y procesado por dos cargos de violación en primer y tercer grado y uno por agresión sexual en primer grado, tras haberse entregado voluntariamente a la policía a finales de mayo.

El escándalo comenzó en octubre del año pasado cuando el 'New York Times' reveló en un reportaje de investigación su abusiva conducta sexual. Desde entonces, el goteo de denuncias ha sido incesante y ha acabado culminando en el movimiento Me Too al que se han sumado centenares de actrices de todo el mundo.