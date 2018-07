Shakira sorprende a su público cantando un tema en catalán durante su segundo concierto en Barcelona

ANTE 17.000 PERSONAS

En su último concierto en España de su gira 'El Dorado Tour', Shakira aprovechó la ocasión para dedicar 'Boig per tu' a su suegro. La cantante aseguró que esta conocida canción catalana "es una de las favoritas de su suegro" aunque explicó que no sabía cómo saldría ya que no la habían ensayado previamente.