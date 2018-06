'Alex y Julia', el cortometraje de Estrella Damm con el que recuerda todas las canciones de las campañas de verano 'Mediterráneamente'

Estrella Damm recupera todas las canciones de las campañas de verano 'Mediterráneamente' para conmemorar su décimo aniversario en su primer cortometraje musical, 'Alex y Julia', que está protagonizado por los actores Oriol Pla y Michelle Jenner.

Según ha informado la marca de cervezas este lunes en un comunicado, el nuevo video musical está dirigido por Dani de la Torre y culmina con una actuación del grupo sueco Billie The Vision & The Dancers al ritmo de 'Summercat', la canción que acompañó el primer anuncio de la campaña, en 2009.

Con la celebración de las diez campañas 'Mediterráneamente', la isla de Formentera vuelve a ser el escenario en el que transcurre la pequeña historia protagonizada por Pla y Jenner, que interpretan a dos músicos de versiones que persiguen el sueño de componer un tema propio, que realmente pertenece al compositor Toni M. Mir.

La canción que componen, llamada 'The place to stay', está inspirada por la belleza de un mar por el que ambos sienten auténtica devoción y es interpretada por ambos en una memorable escena nocturna en la playa, donde la pantalla se parte en dos para mostrar en paralelo sus actuaciones, ha relatado la firma.

Todas las melodías de veranos anteriores son el hilo conductor de la historia, en la que se verá a Jenner cantando 'Fantastic Shine' de Love of Lesbian y a Pla entonando 'I wish that I could see you soon', de Herman Düne.

En el video también vuelven a aparecer canciones como 'Those little things' de Ramon Mirabet, que acompañó la campaña 'Las pequeñas Cosas', dirigida por Alberto Rodríguez en 2016, y el tema 'Applejack' de The Triangles, que fue la banda sonora del anuncio dedicado a San Juan, en 2010.

El director creativo de la campaña vuelve a ser Oriol Villar, el creador del eslogan 'Mediterráneamente' y también del 'Doble o Nada' para la campaña promocional de la cerveza Voll-Damm.