Antena 3 emite la noche del martes el especial informativo 'Las heridas del "procés"'

Este martes, 3 de octubre, Antena 3 emitirá el reportaje especial 'Las heridas del procés'. Los reporteros de Antena 3 Noticias llevan días recorriendo Cataluña. El reportaje toma el pulso a la sociedad catalana y muestra la huella que está dejando el conflicto en Cataluña.

El domingo 1 de Octubre se hizo un seguimiento especial de aquellos catalanes dispuestos a votar en pueblos contrarios a la consulta y de aquellos que no apoyaron el referéndum pero viven en municipios con mayoría independentista.

El programa es un mosaico de opiniones y experiencias vitales. Pequeños empresarios que creen que la independencia traerá la riqueza a Cataluña y otros que, por el contrario, están convencidos de que sus negocios no tendrán futuro fuera de España.

Inmigrantes que hace cincuenta años llegaron procedentes de Extremadura y Andalucía cuentan cómo han sido sus vidas. No olvidan sus raíces, pero dicen estar tan apegados a Cataluña que quieren morirse y ser enterrados allí.

'Las heridas del procés' muestra cómo están afrontando este conflicto los catalanes que viven en otras ciudades de España. No todos lo hacen de la misma forma. Alex, que estudia una ingeniería en Madrid, dice que no se siente español y que quiere volver a Barcelona. Marta y Lorena viven en Sevilla pero no quieren que Cataluña deje de ser España.

El programa también aborda las heridas y la división que el 'procés' está provocando en el deporte, en la comunidad educativa o en los medios de comunicación.