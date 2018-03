Concluye la autopsia de Gabriel

ACTUALIZACIÓN

Fuentes de la investigación confirman que la autopsia de Gabriel ha terminado después de dos horas. El cuerpo habría estado en dos sitios puesto que la investigación revela que inspeccionaron el pozo al inicio de la búsqueda y no estaba el niño. La autopsia confirma que el cuerpo estaba lleno de lodo y envuelto en una manta, además el cadáver presentaba varios golpes en el cuello, pero no determina si de forma intencionada o accidental. Para concretar estos detalles habrá que esperar a la parte analítica de la autopsia, por tanto el análisis forense no ha sido concluyente todavía en cuanto a la causa final de la muerte.