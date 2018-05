Las noticias más importantes de este jueves 3 de mayo

ETA anuncia oficialmente "el final de su trayectoria" con el desmantelamiento total de sus estructuras

La organización terrorista ETA ha anunciado en un comunicado el "final de su trayectoria" y el "desmantelamiento" total "del conjunto de sus estructuras", aunque ha anunciado que sus exmilitantes "seguirán en su lucha por Euskal Herria unificada e independiente". La banda terrorista deja por el camino 864 muertos, según datos oficiales.

Aún quedan más de 350 crímenes de ETA sin resolver

La derrota de ETA es algo incontestable, pero será imposible olvidar su legado terrible. Aparte de las 800 muertes que ha causado, todavía quedan 358 crímenes sin resolver, y las víctimas no creen que los terroristas estén dispuestos a ayudar a la Justicia.

'El violador de la Verneda' sale de prisión tras 20 años

Gregorio Cano, más conocido como 'El violador de La Verneda', ha salido esta madrugada de prisión tras cumplir una condena de 20 años, el máximo permitido en España, por 17 agresiones sexuales. Dice que está arrepentido pero los informes penitenciarios son unánimes en afirmar que no está rehabilitado.

El juez que emitió un voto particular en la sentencia de 'La Manada': "Sólo hablo en autos y sentencias"

El juez que emitió un voto particular en la sentencia de 'La Manada', Ricardo González, ha indicado que se encuentra "con mucho ánimo, sereno, tranquilo y emocionado por el apoyo de familia, amigos y compañeros". Al ser preguntado por las palabras del ministro Rafael Catalá responde en inglés diciendo "no comments", y explica que sólo habla "en autos y sentencias. No entro en comentarios que se hagan de mi persona".

El Parlament debatirá la ley para investir a distancia tras rechazarse el recurso de Ciudadanos

El recurso de Ciudadanos se ha desestimado con los votos mayoritarios de JxCat, ERC y la CUP.