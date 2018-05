Las cinco noticias más importantes de este sábado 12 de mayo

Fracasa la investidura de Quim Torra con 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones

La investidura del candidato de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat no ha salido adelante debido a que su partido y ERC no cuentan con la mayoría absoluta en el Parlament, por lo que las formaciones independentistas tendrán que esperar al domingo para saber si la CUP decide abstenerse en la sesión del lunes, lo que permitiría que Quim Torra fuera investido por mayoría simple.

Torra promete impulsar una "propuesta de Constitución de república catalana"

En el inicio de sus palabras, el candidato ha recordado a los políticos independentistas presos. Además, ha criticado que él sea el candidato en lugar de Carles Puigdemont. "Cualquier rastro de respeto a la voluntad de los catalanes ha sido eliminada pero nuestra respuesta no se moverá de aquí", ha afirmado, y ha añadido: "Persistiremos, insistiremos e investiremos a Puigdemont"

Arrimadas, a Torra: "Usted no ha venido a dirigir un gobierno, ha venido a dirigir un CDR"

"Cualquier persona que haya dicho estas barbaridades hacia cualquier otra nacionalidad o raza no podría estar sentado en este Parlament para ser investido presidente en ningún país", y ha dicho sentir una enorme pena ante su candidatura.

El guardia civil condenado por el caso de 'La Manada' defiende su inocencia en una carta: "No soy ningún violador"

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada' ha difundido una carta desde prisión, a través del diario "La Tribuna de Cartagena". Asegura que tras 22 meses en la cárcel ha decidido romper su silencio.

Muere el director Antonio Mercero a los 82 años

Fue el creador de la mítica serie de Antena 3 'Farmacia de Guardia'. Entre sus obras más señaladas está también 'Verano Azul'.