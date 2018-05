Las cinco noticias más importantes de este martes 29 de mayo

Torra propone a cuatro nuevos consejeros y elimina a los que estaban en prisión y huidos para desbloquear el Govern

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado un nuevo decreto de nombramiento de los consellers que formarán su Govern, sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los que se encuentran huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-. El nuevo Govern adoptará en su primera reunión "la decisión de interponer una querella por prevaricación contra el presidente Mariano Rajoy".

Podemos impulsaría otra moción de censura contra Rajoy si fracasa la del PSOE

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la opción de prestar diputados a Ciudadanos para que ellos registren la moción de censura no tiene sentido. "Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí", señalaba en declaraciones a los periodistas.

"Está claro que el objetivo era atacar a la Policía", señaló el jefe de Policía de la ciudad, Christian Beaupère, en rueda de prensa. Además de las dos mujeres policía, el atacante mató a un joven de 22 años y dejó heridas a otras cuatro personas.

Cospedal subraya que el PP no obtuvo "ningún beneficio económico" con Gürtel

La ministra de Defensa y secretaria general de los populares ha respondido a las preguntas de la oposición durante su comparecencia en al Comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

Muere a los 93 años la artista María Dolores Pradera

La cantante María Dolores Pradera ha fallecido en Madrid a los 93 años y su capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio de la M-30, donde han llegado familiares y amigos para despedir a esta dama de la canción.