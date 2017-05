Wolff: "A Alonso le quedan 3 ó 4 años en que puede ganar carreras o Mundiales"

Mucho se dijo este pasado invierno de la posibilidad de que Fernando Alonso dejase McLaren-Honda para ocupar el asiento dejado libre por Nico Rosberg en Mercedes. Mucho se está hablando de la opción del asturiano para llevar una flecha plateada a partir de 2018, viendo el rendimiento de su monoplaza. Y mucho se comenta de que Lewis Hamilton es el principal impedimento a su fichaje. Toto Wolff, jefe de los alemanes, ha hablado para Marca y para Mundo Deportivo de todos eso. Y de carlos Sainz.

Wolff niega que le hicieran una oferta en firme a Fernando para abandonar Woking para este 2017: "Hablábamos por teléfono y como con muchos otros pilotos nos encontramos en las carreras. Pero no hubo ninguna negociación sobre su contrato".

Lo cual eso sí no quiere decir que en un futuro no la haya, aunque no parece algo que a Wolff le preocupe ahora: "Tenemos una configuración de pilotos que funciona y tienen buena relación. Elegir a Fernando como individuo sería más fácil que elegirle con todo el contexto histórico. Sus 35 años no son un problema. Le quedan 3 ó 4 en los que puede ganar carreras o campeonatos. La situación realista es que hay pilotos que en prioridad están por delante de él, como Bottas o Hamilton. Y miramos a otros, como Ocon".

Precisamente sobre Lewis también tiene palabras Wolff: "Los grandes pilotos siempre aceptan el reto, y Alonso sería un reto. Pero es más que Hamilton estando cómodo con Alonso, es toda la dinámica del equipo y hay que mirar las personalidades para que encajen. Fernando es diferente hoy de lo que era antes".

Tampoco cree posible Wolff llevarse a Carlos Sainz de Red Bull: "Ellos se aseguran de mantener a sus pilotos buenos para controlar su destino. Me gusta Carlos y me gusta su familia. Es un piloto de F1 moderno: rápido, muy inteligente y guapo".