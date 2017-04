Wolff: "Alonso va a las 500 Millas de Indianápolis por su ego"

Toto Wolff ha pasado de alabar a Fernando Alonso cuando buscaban piloto para ocupar el asiento dejado por Nico Rosberg en Mercedes a criticarle por querer probar en las 500 Millas de Indianápolis. El jefe de las flechas de plata se ha unido a Christian Horner, de Red Bull, en su punto de vista sobre la acción del asturiano de perderse el GP de Mónaco para probar en la Indy.

"Creo que Fernando Alonso va a las 500 Millas de Indianápolis por su ego. No puedo entender que McLaren-Honda no le utilice para Mónaco. Podría puntuar, aunque claro, no es lo mismo que ganar en Indianápolis", comenta Wolff.

Wolff ha hecho estas declaraciones en el periódico austriaco Osterreich. En él ha aprovechado para criticar al mismo piloto al que hace pocos meses tenía en un pedestal para ocupar el puesto de Nico Rosberg.