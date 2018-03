Test de pretemporada de F1 en Barcelona 2018: alineaciones, días, escuderías...

El circuito barcelonés de Montmeló abrirá un año más la pretemporada en el Mundial de Fórmula 1 con los únicos ocho días de trabajo, repartidos en dos tandas de cuatro entre esta semana y la que viene, que podrán tener antes del inicio el próximo 25 de marzo del campeonato en Melbourne (Australia) y que mostrarán las armas de todos, con especial atención a McLaren.

El equipo de Woking, después de unos años de sufrimiento con Honda como suministrador de Unidades de Potencia, se ha aliado con Renault para intentar recortar la distancia con Mercedes, Ferrari y Red Bull, las grandes dominadores de las últimas temporadas.

El trazado catalán será su primera puesta de largo en público para Fernando Alonso y compañía de cara, al menos, de despertar ilusión y de alejarse de los problemas de antaño, de los cuales eran más protagonistas.

Alonso rodará el lunes y el miércoles

El bicampeón del mundo tendrá el honor de ser el primero en poner en pista este lunes el nuevo MCL33 y su característico color papaya.

El asturiano, que posteriormente rodará el miércoles y dejará el martes y el jueves el coche a Stoffel Vandoorne, ya ha advertido tras probarlo la pasada semana en Navarra, donde fue desvelado el nuevo monoplaza, que "se avecinan buenos tiempos", todo un mensaje de optimismo que ahora tendrán que confirmar con los motores de la marca francesa.

#BarcelonaTest line up confirmed: @alo_oficial will take the wheel on Monday and Wednesday with @svandoorne on test duty Tuesday and Thursday.👌 pic.twitter.com/3ERsCpjXoa