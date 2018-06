Red Bull anuncia que llevará motor Honda en lugar de Renault durante las próximas dos temporadas

El equipo de Fórmula Uno Aston Martin Red Bull ha anunciado, a través de su principal representante, Christian Horner, la firma de un acuerdo para equipar sus monoplazas con propulsores Honda durante las temporadas de 2019 y 2020, en lugar de los habituales motores Renault.

Honda power from 2019! The Team to race with @HondaRacingF1 power units from next season 👉 https://t.co/bIDM1SOimf pic.twitter.com/KVZPDIeNoL